أتلتيكو مدريد يعلق على إمكانية ضم ديبالا

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ما تردد مؤخرا عن اهتمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بضم باولو ديبالا نجم هجوم فريق يوفنتوس الايطالي هذا الصيف.

وكانت تقارير قد قالت مؤخرا إن أتلتيكو قد حدد الأرجنتيني كبديل محتمل للتعاقد معه، وذلك في حال رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان عن الأتلتي نهاية الموسم الجاري.

ومع ذلك ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مصدرا من داخل أتلتيكو، أكد أنه لا يوجد أي اتفاق مع ديبالا أو وكلائه، كما أن صاحب الـ24 عاما ليس هدفا لإدارة الروخيبلانكوس في الميركاتو على الأقل حتى الآن، فيما تظل أولوية أتلتيكو هي التجديد لغريزمان ومحاولة إقناعه بالبقاء.

وقال نفس المصدر أن العشاء الأخير بين ديبالا ومواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو، لم يكن أكثر من فرصة لقاء في مطعم أرجنتيني في عاصمة إسبانيا، بين شخصين يعرفان بعضهما البعض، لكن لا شيء قيل بينهما عن مستقبل نجم البيانكونيري، وإمكانية انضمامه لفريق العاصمة الإسبانية.