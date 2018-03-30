  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

أتلتيكو مدريد يعلق على إمكانية ضم ديبالا

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 13:59

أتلتيكو مدريد يعلق على إمكانية ضم ديبالا
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ما تردد مؤخرا عن اهتمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بضم باولو ديبالا نجم هجوم فريق يوفنتوس الايطالي هذا الصيف.

وكانت تقارير قد قالت مؤخرا إن أتلتيكو قد حدد الأرجنتيني كبديل محتمل للتعاقد معه، وذلك في حال رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان عن الأتلتي نهاية الموسم الجاري.

ومع ذلك ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مصدرا من داخل أتلتيكو، أكد أنه لا يوجد أي اتفاق مع ديبالا أو وكلائه، كما أن صاحب الـ24 عاما ليس هدفا لإدارة الروخيبلانكوس في الميركاتو على الأقل حتى الآن، فيما تظل أولوية أتلتيكو هي التجديد لغريزمان ومحاولة إقناعه بالبقاء.

وقال نفس المصدر أن العشاء الأخير بين ديبالا ومواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو، لم يكن أكثر من فرصة لقاء في مطعم أرجنتيني في عاصمة إسبانيا، بين شخصين يعرفان بعضهما البعض، لكن لا شيء قيل بينهما عن مستقبل نجم البيانكونيري، وإمكانية انضمامه لفريق العاصمة الإسبانية.

ملف خاص | يوم الأرض

#أتلتيكو مدريد
#باولو ديبالا
#أنطوان غريزمان
#يوفنتوس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يتلقى دفعة قوية من برشلونة
مانشستر يونايتد يتلقى دفعة قوية من برشلونة

2018-03-30

صلاح أمام فرصة لمعادلة رقم كريستيانو وفان بيرسي
صلاح أمام فرصة لمعادلة رقم كريستيانو وفان بيرسي

2018-03-30

ريال مدريد يتحرك لإبرام صفقة برازيلية
ريال مدريد يتحرك لإبرام صفقة برازيلية

2018-03-30

الأكثر قراءة

مشروع لتهويد خط الأفق كي لا يبقى إسلاميا مسيحيا

مشروع لتهويد خط الأفق كي لا يبقى إسلاميا مسيحيا

2018-03-29
حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية

حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية

2018-03-29
سكان غلاف غزة يغادرون منازلهم قبل مسيرة العودة الكبرى

سكان غلاف غزة يغادرون منازلهم قبل مسيرة العودة الكبرى

2018-03-29
أسباب القلق الإسرائيلي من مسيرة العودة الكبرى

أسباب القلق الإسرائيلي من مسيرة العودة الكبرى

2018-03-29
وريث نتنياهو المحتمل ساعار: الدولة الفلسطينية تخلق مشكلة ديمغرافية

وريث نتنياهو المحتمل ساعار: الدولة الفلسطينية تخلق مشكلة ديمغرافية

2018-03-29