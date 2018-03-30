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باريس سان جيرمان يفكر بالتعاقد مع مدرب ألماني

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 08:42

باريس سان جيرمان يفكر بالتعاقد مع مدرب ألماني
المدرب الإسباني أوناي إيمري (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يعيش أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أيامه الأخيرة داخل النادي الفرنسي، خاصة بعد توديع منافسات دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد.

وتصدر الثنائي يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، وتوماس توخيل، مدرب بوروسيا دورتموند السابق، غلاف صحيفة "ليكيب"، التي ظهرت بعنوان "خيارات باريس ألمانية".

وقالت الصحيفة، إن إدارة باريس سان جيرمان، تفكر في التعاقد مع توماس توخيل، لخلافة أوناي إيمري، لكنه يواجه منافسة كبيرة من يواخيم لوف، مدرب المانشافت، لقيادة الفريق الباريسي.

وذكرت بعض التقارير، أن باريس سان جيرمان، لديه قائمة من الخيارات، من أجل خلافة إيمري، يتصدرها زين الدين زيدان، لويس إنريكي، كارلو أنشيلوتي، ماسيميليانو أليغري، أنطونيو كونتي، دييغو سيميوني، إضافة إلى ماوريسيو ساري.

ملف خاص | يوم الأرض

#أوناي إيمري
#باريس سان جيرمان
#يواخيم لوف
#توماس توخيل

من عرب 48

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