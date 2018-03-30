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ريال مدريد يتحرك لإبرام صفقة برازيلية

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 08:54

ريال مدريد يتحرك لإبرام صفقة برازيلية
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، عن تحرك نادي ريال مدريد الإسباني، لإبرام صفقة برازيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع "UOL"، فإن ريال مدريد، بدأ التفاوض مع روما الإيطالي، من أجل الحصول على خدمات حارس المرمى، أليسون باكير، في الصيف المقبل.

وتابع الموقع، أن روما رفض عرضا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من ليفربول، لضم البرازيلي أليسون، لكنه يتفاوض مع ريال مدريد، لبيع الحارس صاحب الـ25 عاما.

وأضاف الموقع، أن ريال مدريد قدم عرضا مبدئيا لروما، من أجل أليسون، لكن الفريق الإيطالي رفض، في انتظار تقديم الملكي، لعرض مالي مناسب.

يشار إلى أن التقارير الصحفية الإيطالية، تتحدث عن رغبة روما، في بيع أليسون باكير، مقابل 70 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ملف خاص | يوم الأرض

#ريال مدريد
#أليسون باكير
#روما

من عرب 48

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