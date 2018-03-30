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غوارديولا يغلق الباب أمام ريال مدريد

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 20:52

غوارديولا يغلق الباب أمام ريال مدريد
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أبدى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، رغبته في الاحتفاظ بنجم الفريق المطلوب في ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت أداء رحيم سترلينغ، انتباه عمالقة أوروبا خاصة ريال مدريد، الذي يسعى لتعزيز صفوفه خلال الصيف المقبل.

وحول إذا ما كان النادي قد بدأ بالفعل في التفاوض مع سترلينغ لتمديد عقده، قال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية "لا، من ناحية العقود فلست أنا من يتحدث، هناك تكسيكي (المدير الرياضي) هو المسؤول".

وأضاف "لا شك أنه من الضروري أن نحافظ عليه، لكن هناك وكلاء الأعمال والعديد من الظروف، وربما الأندية الأخرى المهتمة به سيكون لديها تأثير على ذلك، يمكن أن يحدث أي شيء في النهاية لكنه يعرف مدى أهميته بالنسبة لنا".

وعن إمكانية مشاركة سيرجيو أغويرو، في مباراة الغد أمام إيفرتون قال "إنه في حالة أفضل، سنرى ما سيحدث يوم السبت".

ملف خاص | يوم الأرض

#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#ريال مدريد
#رحيم سترلينغ

من عرب 48

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