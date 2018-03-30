مانشستر يونايتد يتلقى دفعة قوية من برشلونة

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دفعة قوية، فيما يتعلق برغبته في التعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت مؤخرا أن اليونايتد مهتم بضم صامويل أومتيتي، قلب دفاع البارسا، والذي يقدر الشرط الجزائي في عقده مع البلوغرانا بـ60 مليون يورو.

ويحاول برشلونة إقناع المدافع الفرنسي بالتوقيع على عقد جديد وتحسين راتبه، إلا أن صحيفة "ديلي ستار" نقلت عن مصادر إسبانية أن إدارة النادي الكاتالوني بدأت التعامل بجدية مع احتمالية رحيل صاحب الـ24 عاما عن جدران ملعب كامب نو.

وأضافت أن نادي برشلونة قد حدد بالفعل البديل في حال رحيل صامويل أومتيتي، وهو ما يعد دفعة قوية للشياطين الحمر للتعاقد مع أومتيتي الذي يريد زيادة راتبه الحالي ثلاثة أضعاف.

وقالت الصحيفة أن إدارة برشلونة قد حددت الفرنسي، دايوت أوباميكانو، لاعب فريق لايبزيج الألماني باعتباره البديل الأمثل لتعويض الرحيل المحتمل لأومتيتي، لأنه يمتلك نفس القوة الجسدية والسرعة والهدوء أثناء الاستحواذ على الكرة.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد أوباميكانو (19 عاما) مع ناديه الألماني ما يقرب من 100 مليون يورو.