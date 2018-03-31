  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد سيستغني عن إيسكو في حالة واحدة!

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 13:19

ريال مدريد سيستغني عن إيسكو في حالة واحدة!
اللاعب الإسباني إيسكو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

حسمت إدارة نادي ريال مدريد، موقفها من الإسباني الدولي إيسكو لاعب الملكي، في ظل تردد أنباء عن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق إيسكو مؤخرا مع منتخب إسبانيا، وسجل هاتريك في الفوز الودي 6-1 على الأرجنتين، ما دفع بعض التقارير الصحفية للتحدث حول ظلم اللاعب داخل ريال مدريد وعدم حصوله على فرصته بشكل كامل.

وقالت صحيفة "ماركا" إن إدارة ريال مدريد ليس لديها أدنى نية للتخلي عن اللاعب في الميركاتو المقبل، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يتقدم صاحب الـ25 عاما بطلب للنادي يظهر فيه بوضوح رغبته في الرحيل عن المرينغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو يملك مستقبله بين يديه، وبناء على الدور الذي سيلعبه مع الملكي في الأسابيع القليلة المتبقية من الموسم الحالي، سيقرر إما البقاء أو الرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أبرز المهتمين للحصول على خدمات لاعب ملقا السابق.

ملف خاص | يوم الأرض

#ريال مدريد
#إيسكو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سان جيرمان يضغط بقوة لخطف لاعب يوفنتوس
سان جيرمان يضغط بقوة لخطف لاعب يوفنتوس

2018-03-31

غوارديولا: كنت أخشى الإقالة الموسم الماضي
غوارديولا: كنت أخشى الإقالة الموسم الماضي

2018-03-31

كوفاتش يكشف حقيقة اقترابه من تدريب بايرن ميونخ
كوفاتش يكشف حقيقة اقترابه من تدريب بايرن ميونخ

2018-03-31

الأكثر قراءة

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض

2018-03-30
تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

2018-03-30
عشرات الآلاف عند السياج الحدودي والاحتلال يعلنه منطقة عسكرية مغلقة

عشرات الآلاف عند السياج الحدودي والاحتلال يعلنه منطقة عسكرية مغلقة

2018-03-30
يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

2018-03-30
الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

2018-03-30