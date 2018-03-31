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سان جيرمان يضغط بقوة لخطف لاعب يوفنتوس

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 13:24

سان جيرمان يضغط بقوة لخطف لاعب يوفنتوس
اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي، للضغط بقوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز صفوفه من نظيره يوفنتوس الإيطالي.

ويراقب النادي الفرنسي، أليكس ساندرو، نجم يوفنتوس، إضافة إلى وجود اهتمام من ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد، باللاعب صاحب الـ27 عامًا.

وقال الصحفي البرازيلي كلاوديو غارسيا، لقناة راي سبورت "إذا كان باريس سان جيرمان غير متيقن من اسم مدربه في الموسم القادم، فهو لديه أفكار واضحة حول اللاعبين الذين يريد ضمهم".

وتابع "سان جيرمان يبحث عن ظهير أيسر وقلب دفاع، وربما رأس حربة، حال رحيل إدينسون كافاني، وفيما يتعلق بمركز الظهير الأيسر، فالأولوية لساندرو".

ويقدم أليكس ساندرو، مستويات مميزة، منذ رحيله للسيدة العجوز، في عام 2015، قادما من بورتو البرتغالي.

ملف خاص | يوم الأرض

#أليكس ساندرو
#يوفنتوس
#باريس سان جيرمان

من عرب 48

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