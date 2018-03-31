غوارديولا: كنت أخشى الإقالة الموسم الماضي

قال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إنه كان يخشى الإقالة من تدريب السماوي، الموسم الماضي، عندما كانت أوضاع الفريق، سيئة.

وأضاف غوارديولا، في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "لقد فكرت أننا إذا لم ننجح، سوف أذهب إلى المنزل، وسيأتي شخص آخر، لتحسين الفريق، بطريقته الخاصة".

ويؤكد غوارديولا، أنه كان يفكر بأنه قد تتم إقالته، من تدريب الفريق، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها في الموسم الماضي، أمام إيفرتون، برباعية نظيفة.

ويحل مانشستر سيتي، ضيفًا على إيفرتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، وفي حال فوزه أمام إيفرتون ومانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، سيتوج السماوي، رسميًا بلقب البريمييرليغ.

وكان مانشستر سيتي، قد حقق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، وبفارق 15 نقطة عن تشيلسي، الذي حصد اللقب.