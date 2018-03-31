فوز مستحق لمانشستر يونايتد على سوانزي سيتي

اكتفى فريق مانشستر يونايتد بتسجيل هدفين في شباك ضيفه سوانزي سيتي ليخرج فائزا بثنائية نظيفة من اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإنجليزي.

واستعاد مانشستر يونايتد وصافة البريمييرليغ التي انتقلت إلى ليفربول قبل اللقاء مباشرة، ورفع المانيو رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بفارق نقطتين عن ليفربول بينما تجمد رصيد سوانزي عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر بقيادة مدربه كارلوس كارفالهال.

وتقدم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 5 لمانشستر يونايتد وأضاف التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 20، وتسابق لاعبو مانشستر على إهدار الفرص والمحاولات أمام مرمى سوانزي في مباراة استمرت على مدار ساعة كاملة من طرف واحد قبل أن يحاول سوانزي هجوميا في الثلث الأخير ويهددوا مرمى دي خيا ولكن دون فاعلية.

وسيطر مانشستر يونايتد منذ الدقائق الأولى على مجريات الأمور، ولم يصمد دفاع سوانزي سوى 5 دقائق فقط بعد أن تمكن القاطرة البشرية روميلو لوكاكو من تسجيل هدف التقدم من تسديدة سكنت شباك الحارس فابيانسكي بعد تدخل من مدافع الضيوف.

واستمر مسلسل السيطرة الحمراء مع كرة عرضية من ماتا وتصويبة سهلة بلا خطورة من لينجارد ثم فرصة أخرى من جانب لوكاكو بتسديدة أبعدها الحارس، وكاد أندريه أيو أن يرد بهجمة مرتدة لولا تألق أليكسيس سانشيز الذي أفسد الهجمة.

وفي الدقيقة 20، نجح أليكسيس سانشيز في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد مستغلا تمريرة سريعة في عمق الدفاع ليحولها للشباك ببراعة.. ولم تظهر أي أنياب هجومية لسوانزي على مدار نصف ساعة من اللعب وأضاع لينجارد محاولة أخرى للمانيو بعد مراوغات في منطقة الجزاء وتسديدة بجوار القائم.

وأبعد ماتيتش محاولة لسوانزي، وأضاع لينجارد فرصة قريبة في منطقة الجزاء ثم ألغى الحكم هدفا لمانشستر بسبب التسلل وأبعد الدفاع كرة عرضية من سوانزي لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر بثنائية.

وتدخل كارلوس كارفالهال مدرب سوانزي مع بداية الشوط الثاني وأشرك تغييرين دفعة واحدة بنزول تامي إبراهام وتوماس كارول على حساب كي سونغ يوينغ وناثان داير لتنشيط الهجوم.. وأبعد الدفاع محاولة للضيوف وهدأ إيقاع مانشستر يونايتد بعض الشيء في الشوط الثاني وأرسل لوكاكو كرة عرضية خطيرة أبعدها دفاع سوانزي.

وأهدر سانشيز فرصة خطيرة بضربة رأس فوق العارضة، ودفع سوانزي بآخر التغييرات في الدقيقة 55 بنزول روتليدج على حساب سام كليوكاس الذي تعرض للإصابة.. وأضاع ماتا فرصة سهلة من تمريرة ذكية من بوغبا سددها اللاعب الإسباني فوق العارضة بسنتيمترات.

وبعد مرور 58 دقيقة، ظهرت أول فرصة لسوانزي من تمريرة عرضية حولها إبراهام للمرمى إلا أن الحارس دي خيا أنقذها ببراعة ثم ضربة رأس مرت بجوار القائم وانطلق الضيوف هجوميا بشكل واضح مع تراجع دفاعي لمانشستر وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 75، أشرك مانشستر يونايتد الثنائي ماركوس راشفورد وأندير هيريرا على حساب أليكسيس سانشيز وجيسي لينجارد.. وأضاع لوكاكو انفرادا بمرمى سوانزي بتسديدة في الست ياردات أبعدها الحارس فابيانسكي.

وأساء إبراهام مهاجم سوانزي التعامل مع كرة عرضية متقنة من الجبهة اليسرى.. وانطلق راشفورد في الجبهة اليسرى من أجل تنظيم هجمة سريعة ولكن بلا معاونة من زملاءه الذين لعبوا بإيقاع هادئ ودفع مورينيو بآخر تغييراته بنزول سكوت توميني بدلا من ماتا لينتهي اللقاء بفوز مستحق لمانشستر يونايتد.