كريستيانو يطالب ريال مدريد بإبرام صفقتين كبيرتين

كشف الصحفي الشهير، وخبير الكرة الإسبانية، جييم بالاجي، عن أن كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، أعطى الضوء الأخضر لإدارة ناديه، من أجل إبرام صفقتين من العيار الثقيل، الصيف المقبل.

وقال بالاجي، إن كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة الملكي، التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وإيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي.

وأضاف بالاجي، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "ريال مدريد يحتاج إلى المال، من أجل ضم ليفاندوفسكي وهازارد وتيبو كورتوا، ولذلك من المتوقع التفريط في غاريث بيل".

وأوضح "رونالدو يود أن يكون ليفاندوفسكي إلى جانبه، رغم أنه أيضا مهاجم، مثل هاري كين، ولكن اللاعب البولندي نجح في تطوير أسلوب لعبه، وهو أكثر تحركا من المهاجم الإنجليزي".

يذكر أن كريستيانو يلعب حاليا كمهاجم صريح في ريال مدريد، وهو ما قد يجعل هناك تضاربا في هجوم الملكي، في حال تعاقد الملكي مع مهاجم تقليدي صريح.