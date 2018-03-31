كوفاتش يكشف حقيقة اقترابه من تدريب بايرن ميونخ

كشف نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، حقيقة اقترابه من تولي القيادة الفنية لبايرن ميونخ، قبل بداية الموسم المقبل.

وقال كوفاتش، خلال تصريحات نقلتها شبكة "تي زد" الألمانية "لدي عقد مع فرانفكورت حتى عام 2019، وإذا لم يحدث أي شيء سأستمر هنا حتى نهايته".

وأضاف "ليس علينا أن نتحدث عن بايرن ميونخ، لدينا مباراة مهمة يوم غد أمام فيردر بريمن نركز ليها".

وارتبط كوفاتش الذي لعب لبايرن ميونخ في الفترة ما بين 2001 و2003، بتولي المسؤولية الفنية للبافاري، بعد اقتراب يوب هاينكس، من الرحيل بنهاية الموسم الجاري.