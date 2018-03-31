مانشستر سيتي يضع قدما في منصة التتويج

بات مانشستر سيتي بحاجة للانتصار، في مباراته المقبلة، على غريمه مانشستر يونايتد، من أجل إحراز لقب البريميرليغ، بعد فوزه، مساء اليوم السبت، على مضيفه إيفرتون 3-1، في الجولة الثانية والثلاثين.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من ليروي ساني (4)، وغابرييل جيسوس (12)، ورحيم سترلينغ (37)، فيما سجّل يانيك بولاسي هدف التوفيز الوحيد، في الدقيقة 63.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 84 نقطة، بفارق 16 نقطة عن يونايتد، علما بأن للفريقين مباراة مؤجلة، فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 40 نقطة في المركز التاسع.

ويستضيف سيتي جاره يونايتد، السبت المقبل، والفوز سيعني ابتعاده عن خصمه بفارق 19 نقطة، مع تبقّي 6 مباريات فقط لكل منهما.

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة الرابعة، بعدما أرسل لابورت كرة ذكيّة نحو منطقة الجزاء، قابلها دافيد سيلفا برأسه ومرّرها إلى ساني، الذي سدد في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وردّ إيفرتون بفرصة خطيرة في الدقيقة 11، بعد عرضية من كالفرت-لوين ورأسية من يانيك بولاسي، علت المرمى.

وبعدها بدقيقة أضاف سيتي الهدف الثاني عبر جيسوس، الذي تلقّى تمريرة من كيفن دي بروين، ووضع الكرة بسهولة في الشباك.

ونفذ ليتون بانز ركلة حرة لإيفرتون، ابتعدت قليلا عن المرمى، وكاد سيتي أن يحرز الهدف الثالث، عن طريق أوتامندي، الذي تابع ركنية من دي بروين بجانب القائم، في الدقيقة 22.

وانطلق دافيد سيلفا بهجمة مرتدّة من اليسار، ومرّر الكرة إلى رحيم سترلينغ، الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك، بالدقيقة 37.

وأطلق لاعب مانشستر سيتي فرناندينيو قذيفة قويّة، تألّق بيكفورد في التصدّي لها.

وتمكّن بولاسي من تقليص الفارق لإيفرتون في الدقيقة 63، بعدما سدّد من مسافة 20 ياردة، في الزاوية الضيقة لمرمى الحارس البرازيلي إيديرسون.