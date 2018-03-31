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نيمار يعلق على إمكانية رحيله عن سان جيرمان

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 08:52

نيمار يعلق على إمكانية رحيله عن سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشف الدولي البرازيلي، ونجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، للمرة الأولى، عن مستقبله مع الفريق الباريسي، بعد الشائعات التي تحدثت عن رغبته في الرحيل الصيف المقبل، وأن ريال مدريد الإسباني، وجهته التالية.

وقال نيمار، في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية "الرحيل عن باريس؟.. جميعها شائعات لا أستطيع الرد عليها.. انتقلت إلى باريس لصناعة التاريخ.. أنا سعيد وهادئ، ولا يوجد شيء يقال بشأن هذه الأخبار".

وتابع نيمار "أحترم كريستيانو رونالدو، إنه المرجع بالنسبة لي.. قضى الـ10 أعوام الأخيرة يقدم مستويات رائعة، مثل ليونيل ميسي، والجميع يتعلم من هذا الثنائي العظيم".

وأضاف نيمار، أن ريال مدريد يملك عدة لاعبين مهمين، ولا يمكن اختزال النادي الملكي في لاعب معين، والتركيز فقط على كريستيانو رونالدو.

يشار إلى أن نيمار انضم لباريس سان جيرمان من برشلونة الصيف الماضي، مقابل 222 مليون يورو، ويتعافى في البرازيل، بعدما أجرى عملية جراحية في القدم منتصف الشهر الجاري.

ملف خاص | يوم الأرض

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#كريستيانو رونالدو
#ليونيل ميسي

من عرب 48

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