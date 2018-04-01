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آرسنال يدك شباك ستوك سيتي بثلاثية نظيفة

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 20:08

آرسنال يدك شباك ستوك سيتي بثلاثية نظيفة
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

جرت اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي آرسنال وستوك سيتي على ملعب الأول "الإمارات"، والتي أسفرت عن فوز الأول بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ستوك سيتي بهدف يتيم.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 افتتح اللاعب بيير إيميريك أوباميانغ باب التسجيل لصالح أصحاب الأرض من ضربة جزاء، ثم في الدقيقة 86 عاد اللاعب ذاته لإضافة الهدف الثاني، وفي الدقيقة 89 اختتم اللاعب ألكسندر لاكازيتي الأهداف بهدف ثالث لصالح آرسنال.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 51 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 27 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر.

ملف خاص | يوم الأرض

#آرسنال
#ستوك سيتي
#الدوري الإنجليزي

آرسنال يدك شباك ستوك سيتي بثلاثية نظيفة

آرسنال يدك شباك ستوك سيتي بثلاثية نظيفة

آرسنال يدك شباك ستوك سيتي بثلاثية نظيفة

من عرب 48

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