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أليغري: أظهرنا عودتنا لمستوانا القوي أمام ميلان

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 08:52

أليغري: أظهرنا عودتنا لمستوانا القوي أمام ميلان
المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يرى المدير الفني ماسيمليانو أليغري، أن يوفنتوس أظهر أمام ميلان في المباراة التي فاز بها بثلاثة أهداف لهدف، أنه عاد لمستواه القوي، ومدح بشكلٍ خاص أداء لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة.

وقال أليغري لشبكة "ميديا سيت بريميوم" الإيطالية بعد النهاية اللقاء "أنا سعيد لأجل بونوتشي لأنه سجل، ولكني أكثر سعادة بالتأكيد بفوز يوفنتوس".

وأضاف "كان من المهم العودة لطريق الانتصارات أمام ميلان، الذي هو في حالة جيدة، سجلنا في البداية ثم انخفض مستوانا، ولكن اللاعبين قاموا بعمل جيد لتحقيق النتيجة التي نريدها على ملعبنا، ولأجل أن نوسع الفارق في صدارة جدول الترتيب، والفوز بهذه الطريقة يعطي إشارات".

وتابع "خضيرة لاعب من المستوى العالمي، وهو يجيد قراءة مثل هذه اللحظات الحاسمة، هذا أمر مهم للغاية، في بعض الأوقات أنت تحتاج لنوعية معينة من اللاعبين، ثم تستطيع التغيير وإدخال البدلاء والذين يمكنهم قلب الأمور رأسًا على عقب، كان بإمكاننا أن نفعل ذلك في مباراة سبال مع لاعب مثل خضيرة، لأنه ذكي للغاية، ربما يظهر في بعض الأوقات كلاعب بطيء، ولكنه يقرأ المباراة بشكلٍ ممتاز للغاية".

وعن أول مشاركة للكولومبي كوادرادو بعد غياب طويل منذ 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي قال أليغري "أدهشني كوادرادو، بما أحدثه من تأثير فوري وسريع، في الماضي كان يعاني بعض الشيء عندما يدخل للمباراة كبديل".

وعن تعثر نابولي بالتعادل مع ساسولو، وتوسيع يوفنتوس للفارق في الصدارة إلى 4 نقاط قال ماكس "يجب أن نستمر في التفكير بكل مباراة في وقتها، وأن نحاول الفوز بكل المواجهات المقبلة".

ملف خاص | يوم الأرض

#ماسيمليانو أليغري
#يوفنتوس
#ميلان

من عرب 48

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