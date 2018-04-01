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سواريز: ميسي صنع الفارق أمام إشبيلية

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 08:58

سواريز: ميسي صنع الفارق أمام إشبيلية
ميسي وسواريز (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أشاد الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بزميله ليونيل ميسي، الذي جلب التعادل لفريقه أمام إشبيلية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية بعد المباراة "كان لدى إشبيلية بعض الفرص لكننا أظهرنا أننا فريق قوي".

وأضاف "إشبيلية صعب في ملعبه، لم نصنع الكثير من الفرص، في الشوط الثاني كانت لديهم العديد من الهجمات واعتقدوا أن المباراة قد انتهت".

وعن هدف ليونيل ميسي قال "ميسي صنع الفارق وكان لديه الكثير من التأثير على النتيجة النهائية، لكن نجاح الفريق جاء بسبب التضحية التي قدمناها خلال المباراة بأكملها".

وعن نهائي الكأس أمام إشبيلية في أواخر شهر نيسان/أبريل قال "هذه المباريات مختلفة ولا يمكن أن تعرف ما يمكن أن يحدث".

ملف خاص | يوم الأرض

#لويس سواريز
#برشلونة
#ليونيل ميسي
#إشبيلية

من عرب 48

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