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مانشستر يونايتد يسعى لإبرام صفقتين دفاعيتين

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 13:57

مانشستر يونايتد يسعى لإبرام صفقتين دفاعيتين
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

ينوي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تدعيم خط دفاعه بصفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن إدارة مانشستر يونايتد بدأت بالفعل المحادثات مع كل من الفرنسي صامويل أومتيتي قلب دفاع برشلونة الإسباني، والبرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر يوفنتوس الإيطالي، لبحث إمكانية انضمامهما لملعب أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة الى أن مان يونايتد حدد ميزانية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لضم الثنائي الدفاعي، الذي يطلبه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل تدعيم صفوف فريقه للمنافسة في الموسم المقبل بقوة مع الجار مانشستر سيتي.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد أومتيتي مع برشلونة 50.5 مليون جنيه إسترليني، بينما يطلب يوفنتوس تقريبا نفس المبلغ للتخلي عن ساندرو.

ملف خاص | يوم الأرض

#مانشستر يونايتد
#صامويل أومتيتي
#أليكس ساندرو

من عرب 48

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