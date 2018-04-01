يوفنتوس يفوز على ميلان ويبتعد بالصدارة

فاز يوفنتوس على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، السبت، في ختام الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي، ليبتعد بالصدارة بفارق 4 نقاط، عن صاحب المركز الثاني، نابولي.

وتقدم ديبالا في النتيجة ليوفنتوس، ثم عادل ليوناردو بونوتشي لميلان، وفي الشوط الثاني سجل خوان كوادرادو وسامي خضيرة الهدفين، الثاني والثالث.

وتوقف رصيد ميلان بهذه الخسارة، عند النقطة 50، في المركز السادس، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الرابع، إنتر ميلان.

وهدد يوفنتوس مرمى ميلان لأول مرة في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من هيغوين من على بُعد حوالي 25 ياردة، وأبعدها دوناروما ببراعة.

لكن بعد دقيقتين فقط، فاجأ ديبالا حارس ميلان الشاب، بتسديدة أخرى بيسراه، سكنت الشباك.

وحاول ميلان الضغط لإدراك هدف التعادل، ولعب فرانك كيسي كرة عرضية من الجبهة اليمنى، قابلها البرتغالي أندريه سيلفا بضربة رأسية، لكنها كانت عالية.

وأضاع سيلفا فرصة هدف أكيد، بعد عرضية من تشالهان أوغلو عند الدقيقة 15، حيث مرت رأسيته بجوار القائم ببضعة سنتيمترات.

وعند الدقيقة 27 نجح ليوناردو بونوتشي في تعديل النتيجة، بعد ضربة ركنية قابلها مدافع يوفنتوس السابق برأسية قوية، سكنت شباك جيانلويجي بوفون.

وبعد هدف التعادل للروسونيري، شهدت المباراة العديد من الأخطاء القوية، وتعرض المدافع المغربي مهدي بن عطية لبطاقة صفراء، بعد تدخل قوي بدون كرة، على القدم اليسرى للجناح الإسباني، سوسو، كما تعرض ريكاردو رودريغيز ظهير ميلان، لبطاقة صفراء هو الآخر.

وطالبت جماهير يوفنتوس بركلة جزاء لصالح فريقها، عند الدقيقة 41، بعد كرة عرضية اصطدمت بقدم بونوتشي ثم بيده اليمنى، لكن الحكم رأى أنها غير متعمدة، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وأدخل مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، دوغلاس كوستا في مكان ستيفان ليختشتاينر، في بداية الشوط الثاني.

وتصدت العارضة لتسديدة قوية للغاية من تشالهان أوغلو، صانع ألعاب ميلان، في الدقيقة 54.

وحاول اللاعب التركي من جديد بتسديدة أرضية قوية، لكن بوفون أمسك بها هذه المرة بثبات.

وتقدم يوفنتوس للأمام بعد هذه المحاولات، للضغط على ميلان، ولعب ديبالا ضربة حرة غير مباشرة في اتجاه جورجيو كيليني، داخل منطقة الجزاء، لكن دافيدي كالابريا أخرج الكرة بعيدًا، قبل أن تصل لمهدي بن عطية، الذي كان في موقف مثالي للتسجيل.

وفي الدقيقة 74 انفرد هيغوين بمرمى ميلان، بعد تمريرة أمامية أرضية من كيليني، وتصدى دوناروما لتسديدته ببراعة، لكن المهاجم الأرجنتيني كان في موقف المتسلل من الأساس.

وعند الدقيقة 78، سجل الكولومبي خوان كوادرادو الهدف المنتظر، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى، أرسلها سامي خضيرة باتجاه زميله، المتقدم من الخلف، حيث وضعها برأسية بارعة في الزاوية اليمنى لشباك الحارس، جيانلويجي دوناروما.

وفي الدقيقة 88، أنهى يوفنتوس المباراة بالهدف الثالث، بعد كرة وصلت لسامي خضيرة من الجهة اليسرى للعمق، وسددها اللاعب الألماني بيمناه ببراعة، ليكتفي دوناروما بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.