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بوغبا يكشف حقيقة سعيه للرحيل عن مان يونايتد

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 08:32

بوغبا يكشف حقيقة سعيه للرحيل عن مان يونايتد
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشف الدولي الفرنسي، بول بوغبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، حقيقة سعيه للرحيل عن الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بوغبا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": ""لا توجد مشكلة مع مورينيو، الحوار لم يُقطع، إنه مدربي وأحترم جميع خياراته".

وأضاف بوغبا "أنا ألعب بشكل أقل الآن وهذا وضع أنا لم أعتد عليه، ولكن من السابق لأوانه أن أرحل".

وكانت تقارير عديدة قد رشحت اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي، خاصة في حال استمرار مورينيو، في قيادة الشياطين الحمر.

ملف خاص | يوم الأرض

#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد

من عرب 48

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