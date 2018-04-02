بوغبا يكشف حقيقة سعيه للرحيل عن مان يونايتد

كشف الدولي الفرنسي، بول بوغبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، حقيقة سعيه للرحيل عن الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بوغبا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": ""لا توجد مشكلة مع مورينيو، الحوار لم يُقطع، إنه مدربي وأحترم جميع خياراته".

وأضاف بوغبا "أنا ألعب بشكل أقل الآن وهذا وضع أنا لم أعتد عليه، ولكن من السابق لأوانه أن أرحل".

وكانت تقارير عديدة قد رشحت اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي، خاصة في حال استمرار مورينيو، في قيادة الشياطين الحمر.