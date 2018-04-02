نهائيا: بايرن ميونخ يتعاقد مع لاعب ريال مدريد

استقر مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني، على تعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بإبرام صفقة من نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة النادي البافاري، قررت تفعيل البند الخاص بشراء صانع الألعاب، خاميس رودريغيز، المعار من ريال مدريد لمدة موسمين، رغم أن لديها الفرصة للانتظار لعام إضافي.

وأضافت الصحيفة، أن بايرن يرى أن الوقت الحالي الأنسب لضم رودريغيز بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو، المنصوص عليها في عقد الإعارة إضافة إلى 13 مليونًا، قيمة استعارة اللاعب، أي أن الصفقة تتكلف إجمالا 55 مليون يورو.

وأشارت إلى أن العملاق الألماني حصل على موافقة خاميس، بعدما انسجم اللاعب الكولومبي مع زملائه، وشعر بأهميته مع الفريق، لا سيما منذ تولي يوب هاينكس المسؤولية.

ولفتت إلى أن بداية رودريغيز مع بايرن ميونخ كانت متذبذبة، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، إضافة إلى عدم تأقلمه سريعًا مع الانتقال إلى بلد وبطولة مختلفة، وأكدت أن اللاعب الكولومبي انتظم في دروس لتعلم اللغة الألمانية، وساهمت في زيادة انسجامه مع الفريق.

وذكرت "ماركا"، أن يوب هاينكس، المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، أعاد لرودريغيز بريقه، وبات من الركائز الأساسية للفريق، وسجل 5 أهداف، وصنع 11 في بطولات الدوري، والكأس، ودوري الأبطال، علما بأنه غاب 10 مباريات في بطولة الدوري لعدم تأقلمه ومعاناته من مشاكل بدنية.