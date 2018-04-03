الليلة: ريال مدريد بضيافة يوفنتوس في مواجهة ساخنة

يلعب ريال مدريد مباراة الموسم أمام يوفنتوس الإيطالي، بعدما تخطى عقبة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تأتي بعد مواجهة "البيانكونيري" في نهائي النسخة الماضية، واقتناص الفريق الملكي اللقب الـ12 له.

ويمثل الجيل الحالي للفريق الملكي، اللاعبون الذين تحولوا لأساطير في نهائي البطولة الماضية، في كارديف، وسوف يخوضون لقاء يعتبر "الكلاسيكو" الثاني في أوروبا، بعد كلاسيكو ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني.

ولا يوجد خيار أمام مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، سوي تحقيق لقب البطولة الـ13، بعدما فقد الأمل في المنافسة على بطولة الدوري الإسباني، وخروجه أيضا من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وكثيرًا ما يمثل الفريق المسيطر على الكرة الإيطالية، ذكريات سعيدة بالنسبة للفريق الأبيض، حيث فاز ريال مدريد عليه في نهائي البطولة عام 1998 في أمستردام، بهدف نظيف سجله اللاعب بريدراج مياتوفيتش، ليفوز النادي باللقب الأوروبي السابع له في تاريخه، بعد غياب دام 32 عاما، ثم نهائي النسخة الماضية في كارديف، والتي فاز بها الفريق الملكي بنتيجة (4-1).

ولكن هناك أيضا نقاط سوداء، مع كون يوفنتوس هو آخر فريق أقصى ريال مدريد، من دوري الأبطال، في الدور نصف النهائي، عام 2015.

ويعهد فريق زين الدين زيدان مرة أخرى إلى قائده، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل دائما في مرمي يوفنتوس.

فأهدافه السبعة في خمس مباريات جمعتهما مسبقا، تجعل رونالدو كابوسا كبيرا للفريق الإيطالي، وخاصة حارس المرمي المخضرم جيانلويجي بوفون، الذي لا ينقصه إلا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي مواجهة الدور ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان، فقد ثلاثي (بي بي سي) وضعه، حيث كان غاريث بيل، أحد أضلاع المثلث الهجومي، بديلا في ذلك اللقاء.

وبوجود إيسكو ألاركون ولوكاس فاسكيز أو ماركو أسينسيو، يصبح الأمر أكثر صعوبة، لاختيار الـ11 لاعبا الذين سيخوضون المباراة.

ويمكن الدفع بإيسكو، إذا كانت الرغبة هي زيادة الكثافة في خط الوسط، بالإضافة إلى امتلاك الكرة، لكن إذا أراد زيدان أن يضغط ويعتمد على الهجمات المرتدة، فإن الخيار سيكون بيل.

وفي هذه الأثناء، سيسعى يوفنتوس، بدون اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش والمغربي بن عطية، إلى فرض قانون ملعبه، حيث خاض هناك 27 مباراة أوروبية بدون هزائم.

ويمثل ملعب يوفنتوس الحصن المنيع لفريق "السيدة العجوز"، الذي خسر فقط في واحدة من آخر 75 مباراة، لعبها على أرضه في جميع المسابقات.

وسيفقد الفريق الإيطالي جهود كل من، بيانيتش وبن عطية للإصابة.

وفي غياب بيانيتش، يراهن أليغري على خط وسط "قوي"، في وجود الألماني سامي خضيرة، والفرنسي بليز ماتويدي، وواحد من بين كلاوديو ماركيزيو، إذا أراد خلق فرص هجومية، أو الأوروغوياني رودريغو بينتانكور، إذا أراد التأمين الدفاعي.

وفي الهجوم سيعتمد بالتأكيد على ثنائي (إتش دي) الأرجنتيني، غونزالو هيغوين وباولو ديبالا، والذي سجل كل منهما 22 هدفا هذا الموسم، بجانب أيضا البرازيلي دوغلاس كوستا.

وعلى مدار تاريخه، فاز يوفنتوس على ريال مدريد في 8 مباريات، وحقق التعادل في اثنتين، وخسر في 9، وبالنسبة لأرقامه أمام الفرق الإسبانية، فاز الفريق الإيطالي في 19 مباراة، وتعادل في 15، وخسر في 22.

التشكيلة المتوقعة

يوفنتوس: بوفون، دي تشيليو، بارزالي، كيليني، أسامواه، خضيرة، بينتانكور، ماتويدي، ديبالا، دوغلاس كوستا وهيغوين.

ريال مدريد: كيلور نافاس، كارفاخال، فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، مودريتش، إيسكو، كريستيانو رونالدو وبنزيمة".

حكم المباراة: التركي جنيد جاقر

ملعب المباراة: ملعب يوفنتوس

توقيت المباراة: 21:45 (18:45 بتوقيت غرينيتش)