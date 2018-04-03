اقترب الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسم مصيره، مع الشياطين الحمر، خلال المرحلة المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن دي خيا سيوقع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد براتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، وذلك قبل كأس العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال إتمام التوقيع سيصبح دي خيا المطلوب في ريال مدريد، صاحب ثاني أعلى أجر في مانشستر يونايتد، بعد أليكسيس سانشيز الذي يتقاضى 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأضافت أن مانشستر يونايتد سيبدأ محادثات العقد الجديد مع دي خيا هذا الشهر، بعد أن كانت هناك بعض المناقشات الأولية بين الطرفين في بداية الموسم الحالي.

وقال مصدر للصحيفة "يريدون أن يذهب ديفيد إلى كأس العالم ويعود وهو يعرف أن كل شيء قد تمت تسويته، كما يريدون أن يظهروا للعالم أن ديفيد لن يغادر لأي مكان".

يذكر أن الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، يتقاضى حاليًا مع مانشستر يونايتد 210 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.