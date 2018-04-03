مدافع يوفنتوس يحذر من غدر ريال مدريد

أكد جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، أن فريقه لن يستهدف الانتقام من ريال مدريد، بعد أن خسر منه في نهائي الموسم الماضي من بطولة دوري الأبطال، ولكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني عدم قدرتهم على الإطاحة بالميرنغي.

وقال كيليني في حديثه بالمؤتمر الصحفي، قبل ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال "لا نريد الانتقام، لدينا ذكريات جيدة وسيئة مع الجميع".

وأردف "إذا أردت أن تحصل على دوري الأبطال فعليك أن تلاعب أكبر الفرق، ونحن لدينا ذكريات جيدة أمامهم كذلك، بعيدًا عن نهائي كارديف، اللعب أمام الأفضل يعطينا حافزا كبيرا على الدوام".

وأضاف "هناك احترام وتقدير كبير لهم، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التغلب عليهم، هناك احترام للجميع، وعندما تواجه فريقًا عليك أن تحترمه، ويكون من الأفضل لو هزمته".

وعن الاختلاف ما بين نهائي كارديف العام الماضي، وعن المواجهة القادمة "نحن سنلعب مباراتين أمامهم في ربع النهائي، وليس مباراة واحدة، كما أننا تغيّرنا كلاعبين، علينا أن نستخدم جودتنا لأطول فترة ممكنة، ونحن بحاجة إلى وجود الحماس من قبل جميع اللاعبين".

كما حذر المدافع الدولي الإيطالي، من قدرة الريال على مباغتة الخصوم في لحظة غير متوقعة من المباراة "نحن بحاجة كذلك إلى مساندة المشجعين، لأن ريال مدريد يجعلك تعتقد أنك تتحكم في المباراة، ثم يضربك في مقتل بشكلٍ مفاجئ".

وختم "كريستيانو رونالدو سجل على الدوام ضد جميع الفرق، هذا لا يعني أن الريال يعتمد عليه فقط، لكنه على مر السنوات يُظهر استعداداته دائمًا ويصنع الفارق لهم، من الغريب أن تُفكر بأنك يُمكن أن تُخرجه من المباراة، لكن الأمر سيحتاج لبعض الحظ وسيعتمد على بعض التفاصيل البسيطة".