هاينكس يتحدث عشية مواجهة إشبيلية

أبدى الألماني يوب هاينكس المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، احترامه الكبير لفريق إشبيلية، قبل مواجهة الفريقين اليوم، الثلاثاء، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هاينكس في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "تي زد" الألمانية "لا يمكنك المقارنة بين فريقين في كرة القدم، امتلكنا من قبل فريقًا جيدًا وحققنا الثلاثية في 2013، كان هناك العديد من اللاعبين الموهوبين وشخصيات قوية مثل لام ونوير وشفاينشتايغر، اليوم أيضًا نملك نجومًا محليين ودوليين".

وعن المنافس قال "نحترم إشبيلية، لا يلعبون فقط بنظام جيد بل يعملون على أعلى مستوى، قد لا يكون لديه شعبية كبيرة مثل بقية الفرق الأخرى التي لا تزال في المنافسة لكنهم أقوياء بالفعل".

وأردف المدرب الألماني قائلا "لدينا أقصى درجات الاحترام لهم، لديهم إرادة كبيرة ويظهرون الكثير من العدوانية".

وبشأن خاميس رودريغيز قال "عرفته قبل مجيئه إلى بايرن، عندما توليت تدريب الفريق لم يكن لائقًا من الناحية البدنية، إنه الآن أقوى جسديًا، إنه لاعب مختلف تمامًا، لقد اندمج في المجموعة، في الموسم المقبل سيكون هنا بالتأكيد، ولكن ما سيحدث بعد ذلك سيقرره بايرن".

وحول حالة أرتورو فيدال وخوان بيرنات، قال "أرتورو كان لديه بعض المشاكل لكن من المرجح أن يكون متاحًا، بيرنات يسير على ما يرام، أعتقد أنهما سيكونان معنا اليوم".

وعن خافي مارتينيز تابع "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، قوته البدنية تمنحنا الأمان، إنه لاعب وسط مدافع متميز جدًا، لا يوجد الكثير من اللاعبين أفضل منه".

ورفض هاينكس مجددا انتقال روبرت ليفاندوفسكي لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل وقال "ليس هناك أي فرصة لانتقال ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد".

وعن قضية تجديد آرين روبن وفرانك ريبيري قال "لدي رأيي الخاص بهما، لكنني سأحتفظ بتوصياتي، النادي سيعرف ما يجب عليه أن يفعله ويقرره في الوقت المناسب".