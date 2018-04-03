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7 دول تتقدم لاستضافة أولمبياد 2026

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 18:29

7 دول تتقدم لاستضافة أولمبياد 2026
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : ربيع سواعد

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، تأكيد سبعة دول رغبتها في استضافة دورة الألعاب الشتوية عام 2026.

ووفقًا لبيان منشور عبر موقع اللجنة الأولمبية الدولية على الإنترنت، فإن الدول السبعة التي أبدت رغبتها في استضافة الأولمبياد الشتوية هي تركيا (أرضروم)، النمسا (جراتس)، كندا (كالجاري)، إيطاليا (كورتينا، تورينو وميلانو)، اليابان (سابورو)، السويد (ستوكهولم) وسويسرا (سيون).

وأضاف البيان أن الدول السبعة استوفت الشروط الخاصة بالترشح قبل آخر موعد لاستلام ملفات الترشح في 31 آذار/مارس الماضي.

وتحاول مدينة أرضروم التركية استضافة الأولمبياد الشتوية للمرة الأولى في تاريخها.

وتحسم اللجنة الأولمبية الدولية المدينة الفائزة بحق الاستضافة خلال اجتماع الجمعية العمومية لها في أيلول/سبتمبر 2019.

وتقام دورة الألعاب الشتوية القادمة عام 2022 في العاصمة الصينية بكين.

ملف خاص | يوم الأرض

#أولمبياد 2026
#تركيا
#النمسا
#كندا
#إيطاليا
#اليابان
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#سويسرا

من عرب 48

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