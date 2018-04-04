بايرن ميونخ يتخطى إشبيلية بهدفين مقابل هدف

عرب ٤٨ / أ ف ب

عاد بايرن ميونخ الألماني المتوج بخمسة ألقاب من الأندلس بفوز ثمين على مضيفه إشبيلية الإسباني 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل بابلو سارابيا (32) لإشبيلية، وخيسوس نافاس (37 خطأ في مرمى فريقه) والإسباني تياغو ألكانتارا (68) لبايرن.

ويلتقي الفريقان إيابا في ميونخ الأربعاء المقبل، علما بأنهما يتواجهان للمرة الأولى على الصعيد الأوروبي.

وكان إشبيلية الذي أخرج مانشستر يونايتد من الدور السابق يخوض الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 1958.

ويأمل بايرن في المقابل في أن يكرر الإنجاز الذي حققه تحت إشراف مدربه الحالي يوب هاينكس في 2013 حين توج بثلاثية، الدور والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الفريق البافاري الدوري المحلي بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه شالكه قبل 6 مراحل من نهاية الدوري، وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية حيث سيواجه باير ليفركوزن في 17 نيسان/أبريل.

وأبقى مدرب بايرن يوب هاينكس صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز احتياطيا، ومعه الجناح الهولندي المخضرم آريين روبن، ودفع في المقابل بالمخضرم الفرنسي فرانك ريبيري في الوسط، وأمامه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

وشكل بابلو سارابيا ووسام بن يدر صاحب هدفي الفوز في مرمى مانشستر يونايتد الأبرز في تشكيلة إشبيلية بإشراف المدرب الإيطالي فينتشزو مونتيلا.

وكان إشبيلية الطرف الأفضل في بداية المباراة وحصل على عدد من الفرص، في حين مالت الأفضلية لبايرن.

وحصل بابلو سارابيا على فرصة خطيرة إثر كرة من داخل المنطقة ارتدت إليه داخل المنطقة فتابعها من دون أي رقابة قريبة جدا من القائم الأيسر في الدقيقة 20.

وكان سارابيا مصدر الخطر المتواصل على مرمى الحارس حيث سدد كرة قوية إثر هجمة مرتدة أبعدها الحارس سفن اولريش بصعوبة (31)، ثم افتتح التسجيل بعد ثوان قليلة فقط حين تلقى كرة من سيرجيو اسكوديرو من الجهة اليسرى فاستقبلها وتخلص من خوان برنات وأودعها بيسراه في الزاوية اليمنى للمرمى.

واضطر هاينكس إلى إجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 36 بعد تعرض لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال إلى إصابة، فدفع بخاميس رودريغيز بدلا منه.

وأدرك بايرن التعادل في الدقيقة 37 حين سدد ريبيري كرة من الجهة اليسرى للمنطقة ارتطمت بقدم المدافع خيسوس نافاس فخدعت الحارس دافيد سوريا الذي حاول إبعادها لكنها اجتازت خط المرمى.

وكان الإيقاع أسرع من الطرفين في الشوط الثاني مع محاولات متبادلة لم تكن في معظمها خطيرة.

وكاد بايرن أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 66 حين وصلت كرة إلى خافي مارتينيز فتابعها من داخل المنطقة من دون أي رقابة لكن الحارس سوريا أبعدها ببراعة.

وجاء الهدف الثاني للفريق البافاري بعد أقل من دقيقتين حين أرسل ريبيري كرة متقنة من الجهة اليسرى تابعها ألكانتارا برأسه فارتطمت بقدم سيرجيو اسكوديرو وتحولت إلى داخل الشباك.

وضغط إشبيلية في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل وسنحت له بعض الفرص لكن النتيجة بقيت على حالها.