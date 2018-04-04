ريال مدريد يسحق يوفنتوس بثلاثية في معقله

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت بملعب "يوفنتوس استاديوم".

وسجل أهداف ريال مدريد ثنائية من البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق 3 و64 من زمن اللقاء قبل أن يضيف مارسيلو الهدف الثالث بالدقيقة 72.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم الأربعاء المقبل.

وبدأ فريق ريال مدريد المباراة باستحواذ عال على الكرة من أجل فرط إيقاعه واسلوبه على أصحاب الأرض الذين لم يدخلوا في أجواء المباراة بسبب الضغط الكبير من لاعبي الفريق الملكي.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، التهديف لفريق ريال مدريد مبكرا في الدقيقة 3 من عرضية أرضية رائعة من ايسكو من الجبهة اليسرى.

وقام سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد بغلق مساحة التسديد على باولو ديبالا في الدقيقة 6 في أول ظهور لفريق يوفنتوس في منطقة جزاء الفريق الملكي.

وخلال الربع ساعة الأولى من المباراة، فرط ريال مدريد أسلوبه على يوفنتوس الذي حاول خلق فرص على الكوستاريكي كيلور نافاس بتحركات جيدة من الثنائي دوغلاس كوستا على الجبهة اليسرى وهيغوين في الخط الأمامي.

وتألق الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد في رأسية الأرجنتيني غونزالو هيغوين في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

ومرت نصف ساعة من اللقاء، وسط مباراة متكافئة بين يوفنتوس وريال مدريد بعدما دخل فريق السيدة العجوز في المباراة لكن ضيفه يلعب بهدوء شديد واستحوذ على الكرة.

وحرمت العارضة الألماني توني كروس من التسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعدما تصدت لتسديدة قوية من متوسط ميدان البلانكوس في الدقيقة 35.

وتألق الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد في إخراج الكرة من خط مرمى فريقه بعد تمريرة أرضية من هيغوين في الدقيقة 37.

واحتسب الحكم التركي جنيد شاكير دقيقة واحدة وقت بدل ضائع في الشوط الأول لم تكن كفيلة لأصحاب الأرض يوفنتوس في العودة في النتيجة بالرغم من المستوى الجيد في الربع الأخير لكن لم تترجم لفرص خطيرة على الحارس كيلور نافاس.

وضغط فريق يوفنتوس في بداية الشوط الثاني من أجل معادلة النتيجة وسط هدوء كبير من فريق ريال مدريد.

وكاد كريستيانو رونالدو أن يسجل الهدف الثاني له ولريال مدريد عند الدقيقة 50 بعدما استلم تمريرة كريم بنزيمة لكنها مرت بجوار قائم الحارس بوفون.

وأخطأ كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد في إخراج الكرة من منطقة جزاء فريقه بعد اصطدامه مع زميله سيرجيو راموس لكن باولو ديبالا سدد الكرة في السماء بالدقيقة 52.

ولن يتواجد سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل بملعب "سانتياغو برنابيو" بعد حصوله على البطاقة الصفراء لتدخله ضد باولو ديبالا بالدقيقة 54.

وجاء أول تغيير من الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد بخروج مواطنه كريم بنزيمة في الدقيقة 58 ودخول لوكاس فاسكيز.

ووصلت الدقيقة 60 من زمن اللقاء، دون تغييرات في نتيجة المباراة لكن فريق يوفنتوس استحوذ على الكرة بشكل جيد في الشوط الثاني من ريال مدريد وسط دفاع قوي ومحكم من الضيوف.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 63 من ضربة مقصية رائعة بعد عرضية من داني كارفخال.

وتلقى باولو ديبالا البطاقة الحمراء بعد حصوله على الصفراء الثانية نتيجة تدخله القوي على داني كارفاخال في الدقيقة 66 ليغيب عن السيدة العجوز في مباراة الإياب الأسبوع المقبل بملعب "سانتياغو برنابيو".

واستبدل ماسيمليانو أليغري الثنائي أسامواه و كوستا في الدقيقة 69 ودخول بليز ماتويدي وماندزوكيتش.

ونجح البرازيلي مارسيلو في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد بالدقيقة 71 بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو عقب انفراده بشكل تام بالحارس بوفون.

وأنهى أليغري تغييراته بدخول خوان كوادرادو في الدقيقة 74 بدلا من الألماني سامي خضيرة ودفع الفرنسي زين الدين زيدان بالشاب ماركو أسينسيو في الدقيقة 75 بدلا من إيسكو.

ووصلت الدقيقة 80 من المباراة وسط سيطرة كاملة لريال مدريد وانهيار فريق يوفنتوس عقب تسجيل مارسيلو الهدف الثالث وطرد باولو ديبالا.

وأهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة تسجيل الرابع والثالث له بعدما استفاد من خطأ بارزالي في الدقيقة 85.

وحرمت العارضة ماتيو كوفاسيتش من تسجيل الرابع لريال مدريد بعدما تصدت لتسديدة الكرواتي عقب استلامه تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو.

وتألق جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس في تسديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 89 بعد مجهود فردي من لاعب ريال مدريد.

وأضاع كريستيانو رونالدو هدفا محققا في الدقيقة 91 بعد عرضية رائعة من داني كارفاخال قبل أن يرد عليه هيغوين بتسديدة تصدى لها كيلور نافاس بصورة رائعة.