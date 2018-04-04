زيدان: هدفي بباير ليفركوزن أفضل من مقصية كريستيانو

شدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على تقديم فريقه الملكي مباراة عظيمة أمام يوفنتوس، مشددًا في الوقت نفسه أن بطل إيطاليا لن يستسلم في مباراة الإياب، في إشارة إلى الشخصية العنيدة للسيدة العجوز.

وقال زيدان في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "نحن قدمنا مباراة عظيمة والفوز بثلاثية ليس سهلا، لقد عانينا قليلا، لكننا نعلم أننا إذا لعبنا بصورة هجومية، سوف نتسبب بالصعوبات لأي فريق.

وأضاف زيدان "كريستيانو رونالدو يعيش أفضل لحظاته، ولاعبو ريال مدريد سعداء بوجوده".

ومازح زيدان نجم فريقه رونالدو، قائلا هدفي في باير ليفركوزن بمدينة "غلاسكو" بنهائي تشامبيونزليغ عام 2002، أفضل من هدف كريستيانو الذي سجل بمقصية".

وبخصوص عدم مشاركة النجم الويلزي غاريث بيل، رد زيدان "لم يشارك لأن هناك لاعب آخر قام بوظيفة مختلفة، لكن غاريث يبقى ضمن حساباتي، فأمامنا ديربي مدريد أمام أتلتيكو يوم الأحد، ويتوجب عليه أن يكون جاهزا له".

وختم زيدان تصريحاته "ما يتوجب عليه التفكير في مباراة الإياب، هو العمل بصورة جادة لأنه يوفنتوس لن يستسلم".

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره يوفنتوس في لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل في ملعب "سانتياغو برنابيو".