كريستيانو يتحدث عن المقصية أمام يوفنتوس

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن هدفه الرائع من مقصية مزدوجة، مساء الثلاثاء، في فوز فريقه على يوفنتوس الإيطالي، بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو، في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية "كان هدفًا لا يصدق، وأنا سعيد للغاية من أجل فريقي، ومن أجلي، ولم أتوقع تسجيل هذا الهدف، نحن سجلنا 3 أهداف ضد فريق عظيم، لقد كانت ليلة رائعة".

وبخصوص تصفيق جماهير يوفنتوس له، رد "الدون": لقد كانت لحظة خيالية، وأشكرهم.

وحول الأرقام القياسية، أوضح نجم الميرنغي "لا أعرف ماذا أقول لكنني أحب الأرقام القياسية واللعب في "تشامبيونز ليغ"، لقد كانت نتيجة عظيمة، لكن تبقى مباراة إياب في ملعبنا ويوفنتوس فريق معقد للغاية".

وعن مباراة الأمس، شدد هداف دوري الأبطال "يوفنتوس ضغط بشدة، لكننا دافعنا بصورة جيدة، وفي الشوط الثاني لاحت لنا الفرص التي سجلنا منها".

وختم رونالدو، تصريحاته عن نصف نهائي "تشامبيونز ليغ"، قائلا "نحن نفكر في مباراة الإياب، بعدها نفكر ماذا سوف يحدث".

وسجل كريستيانو رونالدو ثنائية في فوز ريال مدريد على يوفنتوس بثلاثية رافعا رصيده في دوري الأبطال هذا الموسم لـ14 هدفًا في صدارة هدافي البطولة.