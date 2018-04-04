كلوب يثق بقدرة فريقه على تخطي مانشستر سيتي

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، ثقته في قدرة فريقه على تخطي حاجز مانشستر سيتي، عندما يتقابل الناديان، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان، قد التقيا مرتين هذا الموسم، في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز السيتي في الأولى 5-0، قبل أن يخسر الثانية، بنتيجة 3-4.

وقال كلوب، في المؤتمر التقديمي للمباراة "نحتاج لأن نكون في أفضل مستوياتنا، كنا كذلك أمام السيتي في لحظات قليلة".

وتابع "نعلم ما علينا فعله، لكن الأمر يتعلق بتحقيق ذلك، إنها مباراة كبيرة أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا حاليا".

وشدد كلوب، على أن فريقه لن يكتفي بالدفاع أمام السيتي، المعروف بأسلوبه الهجومي الكاسح، مضيفا "إذا كان لديك مباراة على أرضك، فإن التفكير بالحفاظ على نظافة الشباك أمام مانشستر سيتي ليس بالأمر المنطقي".

وأوضح "يجب أن تنسى أي آمال، بشأن عدم تمكينهم من التسديد على المرمى، تحتاج لأداء مبهر من الحارس والدفاع، يجب أن نقدّم أفضل ما بوسعنا، مع استغلال المساحات".

وأضاف "نستطيع بالمهارات، أن نخلق المشاكل لهم، وهم باستطاعتهم فعل الأمر نفسه، لهذا فإن الأمر مثير للاهتمام، تغلّبنا على السيتي قبل أشهر، كنا نعرف مسبقا أن الأمر ممكن".

ولم يهتم كلوب، بسجله الجيد أمام مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، حيث تغلّب عليه 6 مرّات في مسيرته التدريبية.

وقال كلوب "لم يسبق لي أن تغلبت على غوارديولا، فرقي هي التي فعلت ذلك، بيب لن يقلق حيال الأمر، وأنا لست فخورا بهذا السجل، يمكننا الفوز على الأفضل، بشرط أن نعمل بجد وذكاء".

وعمّا إذا كانت هذه المباراة، هي الأهم في مسيرته مع ليفربول، أجاب كلوب "عندما تستعد لمباراة أمام فرق مثل السيتي أو توتنهام على سبيل المثال، فإن الأمر يكون مثيرا، لكن هذا هو حال مواجهات دوري الأبطال، لسنا في حاجة لتضخيم المباراة أكبر مما هي عليه الآن".

وذكر كلوب، أن مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، واحتفظ بالأمل حول إمكانية شفاء آدم لالانا، قبل نهاية الموسم.

وأضاف "إنها مشكلة في الأوتار، وقد تكون أسوأ، سيغيب عن الفريق في الأسبوع المقبل، هناك فرصة في عودته قبل نهاية الموسم، إيمري كان يقترب من العودة".

وحول قدرة الفريقين على اللجوء إلى مبدأ التناوب في البريمييرليغ، أوضح "هناك فرق، السيتي هو البطل بالفعل، بينما يتوجّب علينا القتال على المركز الثاني، ولهذا فإن الأمر مختلف، لا أملك فكرة عن أهمية مباراة مانشستر سيتي واليونايتد، ولأكون صادقا فأنا لست مهتما".

ونوه "ليفربول أمام إيفرتون هي المباراة الأهم، أود الاستعداد لها لأسبوع كامل، لكن ليس أمامنا سوى يومين فقط، هذه وظيفتنا ولهذا لا نشغل أنفسنا بالتفكير في هذا الأمر".