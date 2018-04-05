العمالقة: 3 لقاءات بين برشلونة وريال مدريد خلال 13 يوما؟

زادت احتمالات التقاء قطبا كرة القدم الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، أكثر من مرة في الفترة المقبلة.

ورأى مراقبون رياضيون أن ذلك قد يحدث بسبب اقتراب الناديين من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت"، إنه من المتوقع أن يتقابل العملاقان 3 مرات خلال 13 يوما، حال أوقعتهما قرعة دوري أبطال أوروبا في مواجهة بعضهما في نصف نهائي البطولة.

وأصبح الريال والبارسا على أعتاب التأهل لنصف نهائي التشامبيونزليغ، بعد أن فازا على يوفنتوس 3-0 وروما 4-1 على الترتيب في ذهاب ربع النهائي.

وأوضحت الصحيفة أنه أنه حال أوقعت قرعة الأبطال الفريقين في مواجهة بعضهما، في نصف نهائي التشامبيونز، فيتواجهان يوم 24 أو 25 نيسان/ أبريل في مباراة الذهاب، و1 أو 2 أيار/ مايو في مباراة الإياب، فضلًا عن كلاسيكو الليغا، على ملعب كامب نو، في 6 أيار/ مايو.

وأشارت إلى أن أمرا مشابها حدث في موسم 2010-2011، وتواجه الريال والبارسا 4 مرات خلال فترة قصيرة، مرتان في نصف نهائي الأبطال، ومرة في الليغا، ومرة في نهائي كأس الملك.