برشلونة يسحق روما ويقترب من التأهل

عرب ٤٨ / أ ف ب

خطا برشلونة الإسباني خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه روما الإيطالي 4-1 الأربعاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب دور الثمانية.

وسجل دانييلي دي روسي (38 خطأ في مرمى فريقه) واليوناني كوستاس مانولا (56 خطأ في مرمى فريقه) وجيرارد بيكيه (59) والأورغوياني لويس سواريز (87) لبرشلونة، والبوسني إدين دزيكو (80) لروما.

ويلتقي الفريقان إيابا في روما الثلاثاء المقبل.

وفي حين يتجه برشلونة لاستعادة لقب الدوري المحلي، فإن روما يحتل المركز الثالث في بطولة بلاده بفارق كبير خلف يوفنتوس ونابولي.

كما أن برشلونة توج بطلا لدوري أبطال أوروبا خمس مرات آخرها عام 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي، في حين يخلو سجل روما من أي لقب قاري حتى الآن.

وكان روما قد خاض نهائي المسابقة الأوروبية الأم مرة واحدة عام 1984 حين سقط أمام ليفربول الإنجليزي، وهو يخوض ربع النهائي للمرة الأولى منذ سقوطه مرتين متتاليتين أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2007 و2008.

ودفع مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيا بعد تعافيه من الإصابة، إذ كان نزل في الدقائق الأخيرة أمام إشبيلية في الدوري المحلي وانتزع فيها التعادل 2-2 في الوقت القاتل، وأيضا بلاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس الغائب منذ إصابته أمام تشلسي الإنجليزي في دور الـ16 قبل ثلاثة أسابيع.

وكان ميسي قد غاب عن مباراتين وديتين لمنتخب بلاده ضد إيطاليا (2-0) وإسبانيا (1-6).

وأشرك فالفيردي نيلسون سيميدو في مركز الجناح الأيمن مفضلا الاعتماد على سيرجي روبرتو في خط الوسط.

وبقي الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي باولينيو على مقاعد البدلاء.

في الجهة المقابلة، افتقد روما بإشراف المدرب اوزيبيو دي فرانشيتسكو لاعبه البلجيكي راديا ناينغولان بسبب إصابة في الفخذ، لكنه اعتمد على ثلاثة مهاجمين هم أليساندرو فلورنتسي والبوسني إدين دزيكو ودييغو بيروتي.

وسيطر برشلونة سيطرة شبه مطلقة على مجريات الشوط الأول وحصل على فرص بالجملة لكنه خرج بهدف وحيد في الشوط الأول عن طريق الخطأ.

وبدأ مسلسل الفرص بكرة قوية لميسي سيطر عليها الحارس البرازيلي اليسون في الدقيقة الحادية عشرة.

وأعاد القائم الأيسر لمرمى روما كرة من الكرواتي إيفان راكيتيتش (19)، ثم سدد الأوروغوياني لويس سواريز كرة من الجهة اليسرى أبعدها اليسون (29).

وجاء هدف برشلونة قبل نهاية الشوط بسبع دقائق حين مرر لاعب الوسط أندريس انييستا كرة الى ميسي حاول دي روسي قطعها لكنها استقرت عن طريق الخطأ في الزاوية اليسرى لمرمى فريقه.

وكانت الأفضلية الميدانية لبرشلونة أيضا في الشوط الثاني الذي بدأه بفرصة لميسي حين سدد كرة سيطر عليها الحارس (53).

وجاء الهدف الثاني للفريق الكاتالوني بنيران صديقة أيضا حين أرسل راكيتيتش كرة من الجهة اليسرى اصطدمت باليوناني كوستاس مانولاس نحو القائم الأيمن ثم عادت إليه وارتدت إلى داخل الشباك (56).

وأضاف برشلونة الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق فقط، حيث انطلق ميسي بالكرة ومررها إلى سواريز الذي سددها قوية لكن الحارس اليسون أبعدها لتتهيأ أمام المدافع جيرارد بيكيه الخالي من الرقابة فوضعها في المرمى.

وقلص روما الفارق بعد محاولات عدة حين تابع دزيكو كرة وصلته داخل المنطقة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (80).

واعاد لويس سواريز الفارق إلى سابق عهده بهدف قبل ثلاث دقائق من النهاية إثر كرة تهيأت أمامه داخل المنطقة فوضعها في الزاوية اليسرى.