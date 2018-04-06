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إشارة محمد صلاح تطمئن جماهير ليفربول

تاريخ النشر: 06/04/2018 - 08:37

إشارة محمد صلاح تطمئن جماهير ليفربول
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تحوم الشكوك حول جاهزية الدولي المصري، محمد صلاح، للمشاركة مع ليفربول في ديربي الميرسيسايد، أمام إيفرتون، غدا السبت.

لكن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قالت إن صلاح واثق من المشاركة في المباراة، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها، أمس الخميس.

وأبرزت أن اللاعب أشار بإبهامه "Ok"، خلال خروجه من المستشفى.

كما بدا صلاح في حالة معنوية مرتفعة جدًا، رغم الإصابة التي تعرض لها، الأربعاء، خلال الفوز على مانشستر سيتي 3-0، في دوري أبطال أوروبا.

ووصل اللاعب إلى المستشفى، بعد ظهر أمس، وغادرها بعد مضي 40 دقيقة، وسُئل من قبل طفلين، عن إمكانية مشاركته في الديربي، فأجاب بابتسامة فقط.

وكانت آخر التقارير قد ذكرت أن صلاح، سيغيب عن لقاء إيفرتون، على أن يكون جاهزًا لمباراة الإياب، أمام مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل.

ملف خاص | يوم الأرض

#محمد صلاح
#ليفربول
#إيفرتون
#مانشستر سيتي

من عرب 48

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