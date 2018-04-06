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باريس سان جيرمان يتفق مع مدرب لخلافة إيمري

تاريخ النشر: 06/04/2018 - 09:05

باريس سان جيرمان يتفق مع مدرب لخلافة إيمري
المدرب الإسباني أوناي إيمري (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

بات الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلفا لمدربه الحالي، أوناي إيمري، مسألة وقت فقط.

وأكدت شبكة "إي إس بي إن"، أن المدرب الألماني توماس توخيل، حسم سباق المرشحين، لقيادة العملاق الباريسي في الموسم الجديد.

وأضافت الشبكة، أن توخيل الذي ظل بلا فريق، بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني، يستعد لخوض مغامرة جديدة في عالم التدريب مع النادي الفرنسي.

وأشارت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان، اتفقت مع توخيل، على كافة تفاصيل التعاقد، ولكنها لن تعلن عن الخطوة بشكل رسمي، إلا عقب نهاية الموسم الجاري، فور فسخ التعاقد مع إيمري.

وفشل إيمري، في إثبات أحقيته بالاستمرار مدربا لسان جيرمان، بعد فشله موسمين متتاليين في دوري أبطال أوروبا، وخروجه بسيناريو مهين، أمام عملاقي الليغا، برشلونة في 2017، وريال مدريد هذا العام.

ملف خاص | يوم الأرض

#باريس سان جيرمان
#أوناي إيمري
#توماس توخيل

من عرب 48

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