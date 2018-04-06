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غوارديولا: ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال

تاريخ النشر: 06/04/2018 - 19:12

غوارديولا: ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أقر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن نظيره ليفربول، بات في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بنسبة كبيرة.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، "الدوري الإنجليزي الممتاز انتهى تقريبًا، مثل ليفربول الذي بات في نصف نهائي دوري الأبطال".

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، حديث غوارديولا قبل مواجهة السيتي غدًا أمام مانشستر يونايتد "سعيد بما فعلناه أمام ليفربول، النتيجة معقدة، لكننا لعبنا بشخصية رائعة".

وأضاف "نحن قريبون من أن نكون أبطالًا، إنها مصادفة لأن التتويج ربما يكون في الديربي، لكن هذا لا يهم، يجب أن نركز على ما يجب أن نفعله ونفوز بالمباراة".

وختم حديثه، عن إمكانية الوصول لنصف النهائي "الباب مغلق تقريبًا، لكن الأمل لا يزال قائمًا، لن نيأس وسوف نحاول".

يذكر أن مانشستر سيتي خسر بثلاثية نظيفة، من ليفربول، الأربعاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ملف خاص | يوم الأرض

#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#ليفربول
#مانشستر يونايتد
#دوري أبطال أوروبا
#الدوري الإنجليزي

من عرب 48

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