كلوب لن يخاطر بإشراك صلاح أمام إيفرتون

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أنه لن يخاطر بإشراك نجمه محمد صلاح، في مباراة الديربي، خارج الديار، غدا السبت، ضد الجار إيفرتون، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي، إذا تأكد أنه ليس في كامل لياقته.

وتعرض الجناح المصري، لإصابة طفيفة في الفخذ، خلال الفوز الأخير 3-0، على الضيف مانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن إمكانية مشاركة صلاح في ديربي الميرسيسايد، أوضح كلوب "لقد جربنا كل شيء لنجعله متاحا، لا زال أمامنا 24 ساعة لتحديد موقفه".

وأضاف "لا استطيع أن أجعل صلاح متاحا، لمجرد أن هناك مباراة ديربي مهمة، لا يمكنك أن تدفع اللاعب للمشاركة وهو غير مستعد، أعتقد أيضا أنه لا أحد من مشجعينا يحب ذلك".

واختتم "صلاح لن يشارك، إذا لم يصبح لائقا بنسبة 100 بالمئة، لن أجازف بأي لاعب، وليس فقط صلاح".