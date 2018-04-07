بايرن ميونخ بطلا للدوري للمرة السادسة تواليا

توج بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني لكرة القدم للمرة السادسة تواليا والثامنة والعشرين في تاريخه بتغلبه على مضيفه أوغسبورغ 4-1 في المرحلة التاسعة والعشرين، اليوم السبت.

وأراح مدرب بايرن ميونخ يوب هاينكس الذي حل بدلا من الإيطالي كارلو انشيلوتي في أيلول/سبتمبر الماضي وسيترك منصبه في نهاية الموسم، عناصر عدة من تشكيلته الأساسية على رأسهم هداف الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزميله في خط المقدمة توماس مولر بالإضافة إلى المدافع ماتس هوملز.

وعلى الرغم من تخلفه بهدف سجله مدافعه نيكلاس سوله إثر خطأ فادح من زميله جيروم بواتينغ (18)، رد الفريق البافاري بأربعة أهداف حملت تواقيع الفرنسي كورنتان توليسو (32) والكولومبي خاميس رودريغيز (38) والهولندي آريين روبن (62) وساندرو فاغنر (87).

وبعد أن حسم الدوري المحلي، يهدف بايرن ميونخ إلى تكرار الثلاثية النادرة التي حققها الفريق بإشراف هاينكس بالذات عام 2013 من خلال الفوز بالكأس المحلية والتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما بأنه بلغ نصف النهائي في المسابقة الأولى حيث يلتقي باير ليفركوزن في 17 الحالي، وبات على مشارف الدور ذاته في المسابقة القارية بعد أن عاد من الأندلس بالفوز على إشبيلية الإسباني 2-1 قبل أن يستضيفه الأربعاء المقبل.