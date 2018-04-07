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بايرن ميونخ يريد التعاقد مع كلوب

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 08:32

بايرن ميونخ يريد التعاقد مع كلوب
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

في ظل رفض مدرب بوروسيا دورتموند السابق، توماس توخيل، قيادة بايرن ميونخ، وتأكيد المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت، فريدي بوبيتش، أن مدرب الفريق، نيكو كوفاتش، لن يذهب إلى النادي البافاري، يواصل العملاق الألماني البحث عن خليفة يوب هاينكس.

وتشير تقارير صحفية ألمانية، إلى أن بايرن يُريد التعاقد مع مدرب ليفربول، يورغن كلوب.

بيد أن البافاري يُدرك صعوبة مهمته، فالمدرب الألماني يُقدم موسما رائعا مع "الريدز"، الذي يحتل المرتبة الثالثة في البريميرليغ.

كما أنه بات قريبا من حجز تأشيرة المرور، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما هزم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الذهاب.

ويرتبط كلوب بعقد مع ليفربول، حتى عام 2022، ويبدو أن إدارة "الريدز" لن تفرط بسهولة، في خدمات المدرب الذي يُقدم كرة تعتمد على اللعب الجماعي، والضغط العالي.

ويشهد ليفربول تطورًا ملحوظًا، تحت قيادة المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند.

ويبدو كلوب خيارا مُناسبا لبايرن ميونخ، الذي تجرع مرارة الهزيمة، في مرات عديدة، على يد مدرب ليفربول، لكن الأخير خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، في عام 2013، أمام العملاق البافاري.

ويعرف كلوب أجواء الدوري الألماني جيدًا، كما يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، ويعد من أفضل المدربين في العالم، حيث يمتلك خططا تكتيكية، تُراعي غالبا حيثيات كل مباراة على حدة.

وهو ما سيساعد النادي البافاري، على مواصلة سيطرته المحلية، ورفع حظوظه بشكل كبير، في العودة إلى منصات التتويج القارية.

ملف خاص | يوم الأرض

#بايرن ميونخ
#يورغن كلوب
#ليفربول

من عرب 48

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