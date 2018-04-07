ديبالا يقود يوفنتوس لتخطي بينفينتو بصعوبة

عرب ٤٨ / أ ف ب

أفلت يوفنتوس المتصدر من فخ مضيفه بينيفينتو الأخير عندما تغلب عليه بصعوبة 4-2 بينها ثلاثية لمهاجمه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس مرتين عبر نجمه ديبالا (16 و45+3 من ركلة جزاء)، ورد بينيفينتو مرتين بواسطة مهاجمه المالي الشيخ دياباتيه (24 و51)، قبل أن يضيف النجم الأرجنتيني هدفه الشخصي الثالث (74 من ركلة جزاء) ويطمئن البديل البرازيلي دوغلاس كوستا بالهدف الرابع (82).

وهو الهاتريك الثالث لديبالا هذا الموسم بعد ثلاثيته في مرمى جنوى وساسولو، ورفع رصيده إلى 21 هدفا هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق 5 أهداف عن مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي المتصدر و3 أهداف عن مواطنه مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي الثاني.

وحطم ديبالا أفضل غلة له من الأهداف في موسم واحد في الكالتشيو (19 هدفا) والتي كان حققها موسم 2015-2016.

وعزز يوفنتوس الساعي إلى لقب سابع على التوالي موقعه في الصدارة برصيد 81 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر نابولي الذي يستضيف كييفو فيرونا غدا، الأحد، في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 13 نقطة في المركز الأخير واقترب كثيرا من الهبوط.

واستعاد نادي "السيدة العجوز" توازنه بعد الخسارة المذلة أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني 0-3 الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو سيستفيد من 24 ساعة راحة مقارنة مع النادي الملكي الذي يلتقي جاره أتلتيكو مدريد غدا في دربي ساخن في الليغا، قبل إياب ربع نهائي المسابقة القارية الأربعاء المقبل في مدريد.

وفضل مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري إراحة حارس المرمى العملاق جانلويجي بوفون والمدافع جورجيو كيليني والألماني سامي خضيرة والبرازيلي دوغلاس كوستا والأرجنتيني غونزالو هيغوين، ترقبا للقمة الحاسمة أمام ريال مدريد.

ودفع أليغري مكانهم بحارس المرمى الدولي البولندي فويسيتش تشيسني والمدافعين دانييلي روغاني والسويسري ستيفان ليشتشتاينر ولاعبي الوسط الفرنسي بليز ماتويدي وكلاوديو ماركيزيو والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وعاد المدافع المغربي المهدي بنعطية ولاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش إلى التشكيلة الأساسية بعدما غابا عن مواجهة ريال مدريد بسبب الإيقاف.

ومنح ديبالا التقدم ليوفنتوس عندما تلقى كرة من الكولومبي خوان كوادرادو داخل المنطقة فسددها بيسراه ساقطة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس كريسيان بوجيوني (16).

وأدرك دياباتيه التعادل إثر متابعته تسديدة نيكولاس فيولا من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (24).

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعد الاستعانة إلى تقنية الفيديو، وذلك إثر عرقلة بيانيتش داخل المنطقة من المدافع الألباني بيرات دييمسيتي (45+3).

وأدرك دياباتيه التعادل مرة أخرى بضربة رأسية إثر ركلة ركنية انبرى لها فيولا وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس تشيسني (51).

ودفع أليغري بكوستا مكان كوادرادو (58)، ثم بهيغوين مكان ماركيزيو (63).

واصطاد هيغوين ركلة جزاء عندما تلقى كرة عالية داخل المنطقة فتعرض للعرقلة من فيولا فانبرى لها ديبالا بنجاح (74).

وطمأن كوستا جماهير يوفنتوس بتسجيله الهدف الرابع عندما تلقى كرة خلف الدفاع من هيغوين في الجهة اليسرى فتلاعب بمدافعين وسددها قوية بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (82).