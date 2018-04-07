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ديربي مانشستر: يونايتد يقلب الطاولة ويؤجل تتويج سيتي

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 22:16

ديربي مانشستر: يونايتد يقلب الطاولة ويؤجل تتويج سيتي
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

أجل مانشستر يونايتد تتويج مانشستر سيتي باللقب عندما قلب الطاولة عليه وهزمه 3-2 في عقر داره ملعب "الاتحاد" في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثنائية نظيفة في الشوط الأول سجلها قائده البلجيكي فانسان كومباني (25) والألماني إلكاي غوندوغان (31)، بيد أن مانشستر يونايتد قلب الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثية عبر الفرنسي بول بوغبا (53 و55) وكريس سمولينغ (69).

وكان مانشستر سيتي بحاجة إلى الفوز لحسم لقب الدوري، بيد أن يونايتد أبى أن يكون ذلك على حسابه، فضرب أكثر من عصفور بحجر واحد حيث ألحق الخسارة الثانية بجاره هذا الموسم وعزز حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام مطارديه المباشرين ليفربول الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام جاره ايفرتون، وتوتنهام الفائز على مضيفه ستوك سيتي 2-1.

كما قلص مانشستر يونايتد الذي يملك على غرار توتنهام مباراة مؤجلة، الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 13 نقطة.

وتعتبر الخسارة ضربة قاسية لمانشستر سيتي ومدربه الإسباني، جوسيب غوارديولا، كونها جاءت بعد 4 أيام على الخسارة المذلة أمام ليفربول 0-3 على أرض الأخير في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك فريق يدربه غوارديولا 3 أهداف في مباراتين متتاليتين.

ملف خاص | يوم الأرض

#مانشستر يونايتد
#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي
#بيب غوارديولا
#جوزيه مورينيو

ديربي مانشستر: يونايتد يقلب الطاولة ويؤجل تتويج سيتي

ديربي مانشستر: يونايتد يقلب الطاولة ويؤجل تتويج سيتي

ديربي مانشستر: يونايتد يقلب الطاولة ويؤجل تتويج سيتي

من عرب 48

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