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ليفربول يتعادل سلبيًا أمام جاره إيفرتون

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 16:45

ليفربول يتعادل سلبيًا أمام جاره إيفرتون
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت اليوم، السبت، مباراة الإياب والديربي بين فريقي إيفرتون وليفربول على ملعب الأول "غوديسون بارك"، والتي أسفرت عن تعادلهما سلبيًا 0-0، ضمن أحداث الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة هدف لكل منهما.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عديدة من قبل كلا الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 67 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد إيفرتون 41 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

ملف خاص | يوم الأرض

#ليفربول
#إيفرتون
#ديربي
#الدوري الإنجليزي

ليفربول يتعادل سلبيًا أمام جاره إيفرتون

ليفربول يتعادل سلبيًا أمام جاره إيفرتون

ليفربول يتعادل سلبيًا أمام جاره إيفرتون

من عرب 48

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