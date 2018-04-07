محمد صلاح ينافس على جائزتين

سينافس اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر آذار/مارس المنصرم.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن 6 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري عن الشهر الماضي، وتصدر القائمة، محمد صلاح، إذ ينافس خمسة لاعبين آخرين، وهم البلجيكي رومليو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، والإسباني ديفيد سيلفا، صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وهناك أيضا سون هيونغ مين، لاعب فريق توتنهام، وكريس وود من بيرنلي، وأخيرًا جينك توسون، لاعب فريق إيفرتون.

ونشر حساب البريمييرليغ، أرقام كل لاعب من المرشحين للجائزة، ولعب لوكاكو 3 مباريات وسجل هدفين وصنع آخر، أما محمد صلاح فخاض 4 مباريات سجل فيها 6 أهداف بجانب تمريرة حاسمة واحدة.

ولعب دافيد سيلفا، 4 مباريات وسجل 3 وصنع مثلهم، أما سون هيونغ مين فلعب مباراتين فقط سجل فيهما 4 أهداف، ولعب توسن 4 مباريات سجل فيها 4 أهداف، أما كريس وود فلعب 3 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع آخر.

أما الجائزة الثانية فهي التي أعلنت عنها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا "PFA"، ويتنافس عليها ستة لاعبين أيضًا، على رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح، ومعه لاعبي مانشستر سيتي، الألماني ليروي ساني، والإسباني دافيد سيلفا، وثلاثي توتنهام، الإنجليزي ديلي ألي، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، والبلجيكي يان فيرتونخن.

وسجل ديلي ألي 3 أهداف مع توتنهام في هذا الشهر، أما ساني فسجل هدفين فقط، بينما لم يسجل فيرتونخن أي هدف بل ساهم في عدم هزيمة فريقه خلال مارس.

ويعتبر محمد صلاح اللاعب الأكثر تسجيلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر مارس/آذار، حيث سجل 6 أهداف، ويليه كل من كريس وود وجينك توسن وسون هيونغ مين بأربعة أهداف.