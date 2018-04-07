يوفنتوس يعلن عن مدربه بالموسم المقبل

كشف بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن موقف البيانكونيري تجاه الشائعات التي ربطت المدير الفني ماسيمليانو أليغري، بالرحيل عن اليوفي هذا الصيف.

وفي هذا الصدد قالت شبكة راي سبورت "تحدثنا مع ماروتا قبل بضع ساعات، وأذن لنا بالإفصاح عن هذا البيان نيابة عنه، وعن نادي يوفنتوس: ماروتا ينفي جميع التقارير التي تحدثت عن رحيل أليغري في الأيام القليلة الماضية، ويؤكد أن أليغري سيكون بنسبة 100% هو مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل".

ويقال إن أندية باريس سان جيرمان، تشيلسي، آرسنال وتوتنهام هوتسبير مهتمة بالحصول على خدمات أليغري الموسم المقبل في حال رحيله عن نادي السيدة العجوز.

وتعرض يوفنتوس مؤخرا لخسارة كبيرة على أرضه أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.