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إنتر ميلان يخسر أمام تورينو

تاريخ النشر: 08/04/2018 - 16:59

إنتر ميلان يخسر أمام تورينو
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

فشل نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم في استغلال خسارة نادي العاصمة روما اليوم، السبت، أمام فيورنتينا للتقدم بدلا منه إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، بسقوطه أمام تورينو بنتيجة 0-1.

وفي أولى مباريات الأحد ضمن المرحلة 31 التي انطلقت السبت، كان النادي اللومباردي أمام فرصة التقدم على حساب نادي العاصمة، إذ تفصل بينهما نقطة واحدة في جدول الترتيب (60 لروما مقابل 59 لإنتر).

وبدلا من التقدم للمركز الثالث، سيكون إنتر أمام احتمال خسارة مركزه الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حال فوز لاتسيو (57 نقطة) عندما يحل ضيفا على أودينيزي لاحقا اليوم، الأحد.

وعلى رغم الفرص العديدة التي أتيحت له، خرج إنتر خالي الوفاض من ملعب مضيفه تورينو، وخسر بهدف سجله الصربي آدم لياليتش في الدقيقة 36. ولم يحسن لاعبو المدرب لوتشيانو سباليتي استغلال الفرص، بينما تكفل حارس تورينو سالفاتوري سيريغو بالتصدي للعديد من الكرات، وتعاملت خشبات مرماه مع محاولتين خطيرتين.

وكان للفوز طعم آخر بالنسبة إلى مدرب تورينو والتر ماتساري الذي واجه ناديه السابق للمرة الأولى منذ التخلي عنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. ويدين الفريق بفوزه الثالث تواليا إلى دفاعه الصلب وحارسه الذي تصدى لمحاولات عدة، لا سيما من أنطونيو كاندريفا والأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وقال سيريغو "إنتر حاول التسجيل بكل طريقة ممكنة ولم يسر الأمر على ما يرام بالنسبة إليهم، لكن لا يمكن القول أن تورينو لم يستحق النقاط، مررنا بفترة صعبة هذا الموسم وتوصلنا لخلاصة أنه علينا تجاهل موقعنا في الترتيب والتركيز على العمل اليومي والتعامل مع كل مباراة على حدة".

ملف خاص | يوم الأرض

#إنتر ميلان
#تورينو
#الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يخسر أمام تورينو

إنتر ميلان يخسر أمام تورينو

من عرب 48

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