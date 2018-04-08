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بعد خسارة الديربي: غوارديولا يفصح عن مصدر قلقه!

تاريخ النشر: 08/04/2018 - 08:45

بعد خسارة الديربي: غوارديولا يفصح عن مصدر قلقه!
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يعتقد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه فعل كل شيء من أجل الفوز، أمس السبت، على ضيفه مانشستر يونايتد، رغم الهزيمة 3-2، على ملعب الاتحاد، في الجولة الـ33 من البريميرليغ.

وقال غوارديولا، في تصريحات لـ"بي بي سي": "إنه يوم خاص لمانشستر يونايتد، وهذا أمر مؤسف بالنسبة لنا.. لقد فعلنا كل شيء في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني، استقبلنا الأهداف".

وأضاف "لكننا سنمضي قدمًا، لعبنا بشجاعة وخلقنا العديد من الفرص، بجانب عدم احتساب ضربات جزاء لنا على مدار الشوطين.. علينا أن نتحسن".

وتابع "لم نكن جيدين بما يكفي، في النهاية، جدول الترتيب كما هو، ولهذا السبب، هذه المنافسة صعبة للغاية، سنحاول أن نحسن أنفسنا أمام ليفربول، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، نحن محترفون".

واستطرد بيب "بذلنا كل ما في وسعنا، وبدا الشوط الأول كأنه انتهى، بعدما أحرزنا الهدفين، ولكن في غضون 10 دقائق، نجحوا في العودة إلى المباراة، كان الأمر محبطا لمشجعينا وللاعبين، وأيضا كنا ننافس فريقًا كبيرًا بحجم مانشستر يونايتد، لكني لا أشكو من شيء".

وأوضح غوارديولا "لعبنا شوطي المباراة بشكل جيد، وفي الشوط الثاني قمنا بالهجوم، وحاولنا خلق العديد من الفرص، وذلك ما فعلناه عادة طوال الموسم.. كان علينا أن نظهر بشكل أفضل في الجانب الدفاعي، ولكن تلك هي كرة القدم".

واختتم المدرب "ما أقلقني هو تلقي 6 أهداف خلال مباراتين، رغم صلابة دفاعنا، وصمودنا طوال الموسم، فإذا كنت تريد الفوز باللقب، يجب أن تكون صلبا".

ملف خاص | يوم الأرض

#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#مانشستر يونايتد
#ديربي

من عرب 48

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