هاتريك ميسي يقود برشلونة لهزيمة ليغانيس

جرت مساء، السبت، مباراة الإياب بين فريقي برشلونة وليغانيس على ملعب الأول "كامب نو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة 31 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة أيضًا بثلاثية نظيفة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين أحزرهما اللاعب ليونيل ميسي في الدقائق 27 و32.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 68 أحرز اللاعب نبيل الزهر هدف ليغانيس الوحيد، وفي الدقيقة 87 عاد اللاعب ليونيل ميسي لحسم المباراة بهدف ثالث لصالح برشلونة.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 79 نقطة وهو يتصدر لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.