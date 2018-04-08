  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

هاتريك ميسي يقود برشلونة لهزيمة ليغانيس

تاريخ النشر: 08/04/2018 - 00:09

هاتريك ميسي يقود برشلونة لهزيمة ليغانيس
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، السبت، مباراة الإياب بين فريقي برشلونة وليغانيس على ملعب الأول "كامب نو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة 31 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة أيضًا بثلاثية نظيفة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين أحزرهما اللاعب ليونيل ميسي في الدقائق 27 و32.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 68 أحرز اللاعب نبيل الزهر هدف ليغانيس الوحيد، وفي الدقيقة 87 عاد اللاعب ليونيل ميسي لحسم المباراة بهدف ثالث لصالح برشلونة.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 79 نقطة وهو يتصدر لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.

ملف خاص | يوم الأرض

#ليونيل ميسي
#هاتريك
#برشلونة
#ليغانيس

هاتريك ميسي يقود برشلونة لهزيمة ليغانيس

هاتريك ميسي يقود برشلونة لهزيمة ليغانيس

هاتريك ميسي يقود برشلونة لهزيمة ليغانيس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الفريق السخنيني يخسر خارجيا أمام هـ. أشكلون
الفريق السخنيني يخسر خارجيا أمام هـ. أشكلون

2018-04-07

ديربي مانشستر: يونايتد يقلب الطاولة ويؤجل تتويج سيتي
ديربي مانشستر: يونايتد يقلب الطاولة ويؤجل تتويج سيتي

2018-04-07

ديبالا يقود يوفنتوس لتخطي بينفينتو بصعوبة
ديبالا يقود يوفنتوس لتخطي بينفينتو بصعوبة

2018-04-07

الأكثر قراءة

"جمعة الكاوتشوك": 8 شهداء و1070 إصابة في غزة

2018-04-06
المغار: مقتل هلال بدر بعدما أطلق النار على نفسه

المغار: مقتل هلال بدر بعدما أطلق النار على نفسه

2018-04-06
توتر بين نتنياهو وترامب حول

توتر بين نتنياهو وترامب حول "الانسحاب الأميركي من سورية"

2018-04-06

"جمعة الكاوتشوك": استشهاد شاب من جباليا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

2018-04-06
قطاع غزة: الاحتلال يدخل الإطارات إلى قائمة الممنوعات

قطاع غزة: الاحتلال يدخل الإطارات إلى قائمة الممنوعات

2018-04-06