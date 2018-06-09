برشلونة يقترب من إبرام صفقتين كبيرتين

كشفت تقارير صحفية كاتالونية، مساء الجمعة، عن اقتراب برشلونة من إبرام صفقتين ناريتين، خلال الصيف الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلا عن "راديو كاتالونيا" أمس، الجمعة، إنَّ المدير الرياضي للفريق الأول، بيب سيغورا، اجتمع مع إرنستو فالفيردي، في جلسة عشاء، الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن سيغورا اجتمع مع فالفيردي، وكان برفقتهما السكرتير الفني السابق للنادي، روبرت فيرنانديز، الذي حل مكانه اللاعب السابق للفريق إيريك أبيدال.

وأبلغ سيغورا، مدرب الفريق فالفيردي، بحسب الصحيفة، أنَّ أنطوان غريزمان ولينجليت كليمونت، سيلعبان في برشلونة، الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الكولومبي ياري مينا، سيخرج من الفريق هذا الصيف، بعد أن أبدى نادي فنربخشه التركي، اهتمامًا بضمه.