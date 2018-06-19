كوبر يتحدث عن جاهزية صلاح لمواجهة روسيا

تحدث مدرب منتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن إمكانية الدفع بالنجم محمد صلاح مع منتخب بلاده في مواجهة روسيا اليوم، الثلاثاء.

وقال كوبر في مؤتمر صحافي، إنه "يسعى إلى حصد النقاط الثلاث، وأن اللاعبين أدوا كل ما عليهم في مواجهة أوروغواي الماضية".

وأشار إلى أن "محمد صلاح جاهزا بدنيا من أجل المشاركة أمام روسيا ولكنه سيخضع لفحص طبي للتأكد من حالته".

وأكد أنه "لم يحسم أمر مشاركة صلاح أساسيا حتى الآن في مواجهة روسيا"، مشددا على أنه "لاعب مهم في المنتخب المصري".

وتعرض المنتخب المصري للخسارة في مباراته الأولى في مونديال روسيا أمام نظيره الأوروغوياني بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية، فيما أمطر منتخب روسيا نظيره السعودي بخماسية نظيفة في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 والتي استضافها ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.