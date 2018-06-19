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كوبر يتحدث عن جاهزية صلاح لمواجهة روسيا

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 09:33

كوبر يتحدث عن جاهزية صلاح لمواجهة روسيا
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تحدث مدرب منتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن إمكانية الدفع بالنجم محمد صلاح مع منتخب بلاده في مواجهة روسيا اليوم، الثلاثاء.

وقال كوبر في مؤتمر صحافي، إنه "يسعى إلى حصد النقاط الثلاث، وأن اللاعبين أدوا كل ما عليهم في مواجهة أوروغواي الماضية".

وأشار إلى أن "محمد صلاح جاهزا بدنيا من أجل المشاركة أمام روسيا ولكنه سيخضع لفحص طبي للتأكد من حالته".

وأكد أنه "لم يحسم أمر مشاركة صلاح أساسيا حتى الآن في مواجهة روسيا"، مشددا على أنه "لاعب مهم في المنتخب المصري".

وتعرض المنتخب المصري للخسارة في مباراته الأولى في مونديال روسيا أمام نظيره الأوروغوياني بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية، فيما أمطر منتخب روسيا نظيره السعودي بخماسية نظيفة في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 والتي استضافها ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#هيكتور كوبر
#محمد صلاح
#روسيا
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

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