موهبة إنتر ميلان يوقع لروما رسميا

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعاقده بشكل رسمي مع نيكولو زانيولو، لاعب وسط إنتر ميلان.

وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي، أن زانيولو البالغ من العمر 18 عامًا، انضم إلى روما، مقابل 4.5 ملايين يورو، ولمدة 5 سنوات مقبلة حتى عام 2023، مشيرًا إلى أنه سيرتدي القميص رقم 22.

وأضاف روما أن إنتر ميلان يحتفظ بحقه في الحصول على 15% من رسوم نقل اللاعب إلى نادٍ آخر في المستقبل.

وقال زانيولو، عقب انضمامه: "فخور بفرصة تمثيل هذا النادي، عليّ الآن أن أثبت قدراتي على أرض الملعب".

وتمكن نيكولو من تسجيل 13 هدفًا وساهم في صناعة 8 أخرى، في 26 مباراة لعبها خلال الموسم الماضي مع فريق الشباب بالإنتر.

وصرح المدير الرياضي للذئاب، رامون رودريجيز "مونشي": "مسرور جدًا وأنا أرحب بنيكولو، لديه قدرات كبيرة، ويعتبر أحد أكثر المواهب إثارة في كرة القدم الإيطالية".