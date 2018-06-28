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إنييستا: إقالة لوبيتيجي لم تعجبنا... وهذا هدفنا في المونديال

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 18:27

إنييستا: إقالة لوبيتيجي لم تعجبنا... وهذا هدفنا في المونديال
أرشيفية
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

أكد أندريس إنييستا، نجم المنتخب الإسباني، أن فريقه تجاوز موقف إقالة جولين لوبيتيجي، وذلك قبل بداية بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال إنييستا، في تصريحات لراديو ماركا " كان موقفًا لم يعجب أحدا منا، ولكننا تجاوزناه، نريد الآن التركيز من أجل الفوز بلقب كأس العالم".

وأضاف "أحاول أن أبذل قصاري جهدي في المباريات، ولا أحب توبيخ اللاعبين بسبب مستواهم".
وواصل قائد برشلونة السابق "أشعر بالرضا، تجاه المستوى الذي أقدمه حتى الآن، اللاعبون يؤدون بشكل جيد، وسنتحسن أكثر في المباريات المقبلة".

وعن المدير الفني الجديد هييرو، أوضح "يجب أن نثق فيه، بنسبة 200 بالمئة، وتجاوزنا الموقف الذي حدث في بداية المونديال".
وعن تقنية الفيديو، نوه "كل ذلك لتحسين وتطوير كرة القدم، ومع تقنية الفيديو، لن يكون هناك أي شيء لن يراه الحكم، ولكن كل الأمور تبقى في أيدي الحكام".

وعند سؤاله عن تقدم عمره، قال "منذ 4 أعوام سمعت عن هذا الأمر، وحينها فزت بكل شيء في كرة القدم".

ويسعى المنتخب الإسباني، لتجاوز نظيره الروسي، في المباراة التي تجمعهما، الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16، لبطولة كأس العالم.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#آندريس إنييستا
#المونديال
#كأسا
#المنتخب الإسباني

من عرب 48

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